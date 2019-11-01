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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Друг" Зеленського вимагав 50 тисяч доларів за кадрове призначення

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      Чоловік вдавав із себе друга Зеленського, Богдана, Разумкова та інших
      Чоловік вдавав із себе друга Зеленського, Богдана, Разумкова та інших / 24 канал

      Чоловік прикинувся другом Володимира Зеленського, Андрія Богдана, Дмитра Разумкова, Кирила Тимошенка та Михайла Федорова. Він обіцяв за гроші вирішити питання "із кураторами" та прилаштувати на керівну посаду.

      Як повідомляють у пресслужбі ГПУ, фігурант справи обіцяв влаштувати заявника на посаду заступника одного з освітніх держпідприємств. За сприяння у цій справі він захотів 28 тисяч гривень та 50 тисяч доларів США.

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      Чоловік, який розраховував на його покровительство, скинув ці гроші на картковий рахунок. Слідчі встановили, що гроші шахрай не збирався передавати чиновникам, а просто хотів лишити собі.

      • Чоловік зазначив, що гроші "для кураторів" потрібно переказати двома траншами на картку;
      • 18 жовтня потерпілий переказав 28 тисяч гривень на картку;
      • 31 жовтня, під час передачі другої частини хабаря у 50 тисяч доларів, псевдодруга чиновників затримали на гарячому.

      Прокуратура повідомила йому про підозру за замах на злочин, шахрайство, співучасть та пропозицію чи обіцянку хабаря службовій особі. Йому загрожує 12 років за ґратами. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Володимир Зеленський Корупція
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