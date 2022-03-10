Как сообщает 24 канал, лидер Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти угрозы в интервью немецкой газете "Die Zeit".

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Зеленский об угрозах Путина ядерной войной

Президент Украины считает, что эти угрозы – блеф. По его словам, одно дело – быть убийцей, а другое дело – быть самоубийцей.

Зеленский подчеркнул, что любое применение ядерного оружия будет означать только одно – конец не только для человека, который сделает это, но и "для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека".

Утреннее обращение Зеленского от 10 марта: смотреть видео

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