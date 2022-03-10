Як повідомляє 24 канал, лідер України Володимир Зеленський прокоментував ці погрози в інтерв'ю для німецької газети "Die Zeit".

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Зеленський про погрози Путіна ядерною війною

Президент України вважає, що ці погрози – блеф. За його словами, одна справа – бути вбивцею, а інше діло – бути самогубцем.

Зеленський наголосив, що будь-яке застосування ядерної зброї означатиме лише одне – кінець не лише для людини, яка зробить це, але й "для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини".

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