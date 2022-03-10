Люди вийшли в підтримку України на вулиці Анталії, щоб показати російській делегації своє ставлення до агресора.
Увага Мабуть, Лавров має свій останній iPhone, – Кулеба потролив Лаврова
Що відомо про зустріч Лаврова та Кулеби
Головною темою переговорів стало питання створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Особливо, з Маріуполя, яке перебуває в облозі.
Крім того, дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних питань. Однак про припинення вогню сторони не домовилися. Кулеба наголосив, що бажання досягнути цієї домовленості ніяк не пов'язане з капітуляцією чи виконанням вимог Путіна.
Брифінг Дмитра Кулеби після зустрічі з Лавровим: дивіться відео