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      "Друзья" Рабиновича в ОБ проиграли 0:2, – Джангиров

      61 Читати новину українською
      Дмитрий Джангиров
      Дмитрий Джангиров / golospravdy.com

      Давно взял себе за правило – не успел высказать мнение оперативно, подожди, когда отстреляются все.

      "Расклад по ПолитСовету ОБ известен: руководящий орган не поддержал инициативу Юрия Бойко об объединении и выдвижении единого кандидата с "ЗаЖ!"(голосование – 4 на 4) и также не поддержал инициативу Бориса Колесникова о проведении партийного съезда по данному вопросу (голосование – 4 на 4, просто "четверки" поменялись местами)". Об этом пишет на свой странице в Facebook политолог Дмитрий Джангиров.

      Формально, уверен эксперт, "счет" – 1:1, морально же "друзья Рабиновича" в ОБ проиграли 0: 2.

      "Они не смогли легитимизировать свою частную инициативу через ПолитСовет и подтвердили кулуарность своей инициативы, заблокировав проведение съезда", – отметил политолог.

      Напомним, на заседании политсовета Оппозиционного блока, которое состоялось в понедельник, 12 ноября, не были поддержаны инициативы сопредседателя партии Юрия Бойко подписать соглашение с партией Вадима Рабиновича "За життя", которое политики оформили в пятницу, 9 ноября.

      Теги: Новости политики Оппозиционный блок Вадим Рабинович Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
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