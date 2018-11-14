15:16
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Друзі" Рабіновича в ОБ програли 0:2, – Джангіров

      141 Читать новость на русском
      Дмитро Джангіров
      Дмитро Джангіров / golospravdy.com

      Давно взяв собі за правило – не встиг висловити думку оперативно, почекай, коли відстріляли всі.

      "Розклад по політраді ОБ відомий: керівний орган не підтримав ініціативу Юрія Бойка про об'єднання і висунення єдиного кандидата з "За життя!" (голосування 4 на 4) і також не підтримав ініціативу Бориса Колесникова про проведення партійного з'їзду з даного питання (голосування 4 на 4, просто "четвірки" помінялися місцями)". Про це пише на свій сторінці в Facebook політолог Дмитро Джангіров.

      Формально, впевнений експерт, "рахунок"  1: 1, морально же "друзі Рабіновича" в ОБ програли 0:2.

      "Вони не змогли легітимізувати свою приватну ініціативу через політради і підтвердили кулуарність своєї ініціативи, заблокувавши проведення з'їзду", зазначив політолог.

      Нагадаємо, на засіданні політради Опозиційного блоку, яке відбулося в понеділок, 12 листопада, не були підтримані ініціативи співголови партії Юрія Бойка підписати угоду з партією Вадима Рабіновича "За життя", яке політики оформили в п'ятницю, 9 листопада.

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Вадим Рабінович Юрій Бойко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      сьогодні , 15:00 Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      Олексій Чибісов 405
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сьогодні , 13:01 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 535
      Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта
      сьогодні , 12:45 Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта
      1875
      Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      сьогодні , 12:00 Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      Реанімаційний пакет реформ 87
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сьогодні , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 527
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      Нові наздоганяють і виграють? Реакція соціальних мереж на свіжі політичні рейтинги
       сьогодні , 15:08
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук