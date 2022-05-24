Об этом 24 канала рассказала народная депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Первый вопрос – обмен пленных, – Зеленский рассказал, какие страны вовлечены в переговоры

Она подчеркнула, что Украина в Давосе была в фокусе внимания. По ее словам, Владимир Зеленский фактически открывал официальный день своим выступлением. Его ждали больше всего.

Кравчук рассказала, что во время выступления президент упоминал, что ни у кого не должно быть иллюзий по поводу того, что можно заставить Украину идти на уступки или отдать часть своей территории .

Ибо такие заявления уже раздаются. Друзья Путина пришли в себя после первого шока и пытаются продвигать такие месседжи, что агрессора (Россию) нельзя прижимать к стенке, потому что будет что-то непредсказуемое.

– объяснила депутат.

Однако украинская делегация убеждает, что нужно бороться за международные ценности, потому что в противном случае какой-то агрессор в каждом уголке мира, имея оружие, будет нападать на другие страны и нарушать мировой порядок, и тогда будет полная катастрофа.

Она добавила, что американский ученый Тимоти Снайдер во время форума в Давосе прямо сказал, что демократии не будет, если Украина проиграет .

"Тогда все будут считать, что демократия – это слабая форма, а диктаторы и автократы "проснутся" и будут такие гибридные демократические страны, как например Венгрия. Ведь это как демократическая страна, но если присмотреться, то заметно, что не все так однозначно" , – говорит Кравчук.

Зеленский сообщил первый месседж – что Украина не будет сдаваться. Второй месседж – что для того, чтобы на м победить, нужно оружие, действенные санкции против России и обязательно – Украине нужен новый "план Маршалла",

– подчеркнула депутат.

По ее мнению, что касается последнего (плана Маршалла), то нужно, чтобы это были конкретные шаги. И у украинского правительства уже есть предложение.

"Некоторые города нужно будет строить с нуля. В частности, под Киевщиной разбомблены города, нужно все начинать с чистого письма. И, конечно, у нас будет меняться структура экономики, мы фактически будем великим Израилем. Все будет перезагружено", – ответила она.

По словам Кравчук, у Украины будет:

в основе оборонка,

информации технологии, связанные с сектором безопасности,

сельское хозяйство переходит на перерабатывающую продукцию, а не просто экспортировать сырье.

Евгения Кравчук о выступлении Зеленского в Давосе и месседже друзей Путина:



К слову, в Давосе проходит международный экономический форум. Накануне, 23 мая, там выступил президент Владимир Зеленский . Глава государства обратился за видеосвязью, его поздравили аплодисментами.

Основные заявления Зеленского на экономическом форуме в Давосе

Зеленский в начале своей речи описал, что будет ждать человечество, если оно пропустит поворотный момент и не сделает соответствующих выводов и действий.

и не сделает соответствующих выводов и действий. Он заявил, что Россия стала государством военных преступлений и того, что она несет миру, вдохновляя еще и других потенциальных агрессоров.

Президент подчеркнул, что Украина создала исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. " Мы остановили российскую армию , которую называли второй в мире", – сказал он.

, которую называли второй в мире", – сказал он. Зеленский убежден, что войну можно было не допустить, если бы действия мира были превентивными. Поэтому он призвал не ждать выстрелов России и применения химического, биологического или ядерного оружия, а внедрять санкции: эмбарго на российские энергоносители, отключение банков, прекращение торговли.

Зеленский также обратил внимание на торговлю. Ведь до сих пор есть мировые компании, открыто или скрыто торгующие в России. Президент предложил этим компаниям зайти и работать на украинском рынке .

. Также Зеленский пригласил участников форума принять участие в восстановлении Украины, объем работ которой был колоссальным. Ведь наше государство понесло более триллиона долларов убытков из-за войны России.

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