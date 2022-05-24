Следовательно, именно обмен пленными является одним из самых острых гуманитарных вопросов для Украины. А также поиск и установление местопребывания незаконно депортированных страной-агрессором украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.

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"Первое – обмен людей. Это на сегодняшний день гуманитарный момент и политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. Вы знаете, несколько тысяч наших людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это абсолютно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинцы в плену России

О том, сколько украинцев находятся в российском плену – неизвестно. Ведь туда попадают военнослужащие во время боев с российскими оккупантами. Также в плену находятся и мирные жители с оккупированных территорий, у которых есть проукраинские взгляды. Захватчики также отметились и похищением представителей власти оккупированных городов, склоняя их к сотрудничеству. Также в российский плен попадают и украинцы, которые пытаются уехать из захваченных городов. Их всех отправляют в так называемые "фильтрационные лагеря", и кого считают неблагонадежными – берут в плен. Остальных вывозят на территорию России, где зафиксированы случаи, когда у них забирают документы и запрещают покидать этот регион. В целом Украина и Россия провели десять обменов пленными, благодаря которым домой вернулось почти четыреста украинцев. Следующим обменом между Украиной и Россией может стать передача украинской стороне защитников из "Азовстали". Они вышли с территории завода с гарантией, что впоследствии обменяют на российских пленных. Читайте также Россия устроит самую грязную ИПСО о защитниках Мариуполя: какие 3 правила следует помнить украинцам

Давить, а не разговаривать с Россией

По словам украинского президента, Украина привлекла к процессу обмена ООН, Швейцарию, Израиль и многие другие страны, которые пытаются разговаривать с Россией. Однако, по мнению Владимира Зеленского, нужно не уговаривать Россию, а давить на нее, добиваясь необходимого решения.

"Ни в коем случае заигрывать нельзя, играть с Россией нельзя, но следует давить политически, через закрытие бизнеса, через нефтяное эмбарго. Угрозы санкционные, бизнеса. И через эти угрозы достигать возможности обмена. Активизировать обмен наших людей на российских военных", – сказал Владимир Зеленский.

Депортированные украинцы

Сложная ситуация и с украинцами, депортированными из родного дома на территорию России или ранее оккупированные территории Донецкой области.

"Около 500 тысяч человек были принудительно ввезены на территории России или на оккупированные части Донбасса. Были вывезены силой – дети отдельно от родителей. Таких случаев очень много. Мы обращались и в Международный комитет Красного Креста, и в ООН. Там, куда у них есть доступ, они ищут этих людей, мы ищем», – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, устанавливать местонахождение незаконно депортированных украинцев сложно, ведь у них часто забирают паспорта, другие документы, а также телефоны.

"Лично я пока не могу найти формат решения этой проблемы. Я хотел бы обратить внимание международного сообщества на этот вопрос. И хотелось бы вернуть людей домой или хотя бы получить информацию, где они, что они живы", – сказал президент.