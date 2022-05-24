Следовательно, именно обмен пленными является одним из самых острых гуманитарных вопросов для Украины. А также поиск и установление местопребывания незаконно депортированных страной-агрессором украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе.
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"Первое – обмен людей. Это на сегодняшний день гуманитарный момент и политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. Вы знаете, несколько тысяч наших людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это абсолютно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Украинцы в плену России
Давить, а не разговаривать с Россией
По словам украинского президента, Украина привлекла к процессу обмена ООН, Швейцарию, Израиль и многие другие страны, которые пытаются разговаривать с Россией. Однако, по мнению Владимира Зеленского, нужно не уговаривать Россию, а давить на нее, добиваясь необходимого решения.
"Ни в коем случае заигрывать нельзя, играть с Россией нельзя, но следует давить политически, через закрытие бизнеса, через нефтяное эмбарго. Угрозы санкционные, бизнеса. И через эти угрозы достигать возможности обмена. Активизировать обмен наших людей на российских военных", – сказал Владимир Зеленский.
Депортированные украинцы
Сложная ситуация и с украинцами, депортированными из родного дома на территорию России или ранее оккупированные территории Донецкой области.
"Около 500 тысяч человек были принудительно ввезены на территории России или на оккупированные части Донбасса. Были вывезены силой – дети отдельно от родителей. Таких случаев очень много. Мы обращались и в Международный комитет Красного Креста, и в ООН. Там, куда у них есть доступ, они ищут этих людей, мы ищем», – рассказал Владимир Зеленский.
По его словам, устанавливать местонахождение незаконно депортированных украинцев сложно, ведь у них часто забирают паспорта, другие документы, а также телефоны.
"Лично я пока не могу найти формат решения этой проблемы. Я хотел бы обратить внимание международного сообщества на этот вопрос. И хотелось бы вернуть людей домой или хотя бы получить информацию, где они, что они живы", – сказал президент.