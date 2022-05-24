Відтак саме обмін полоненими є одним з найгостріших гуманітарних питань для України. А також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.
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"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Володимир Зеленський.
Українці в полоні Росії
Тиснути, а не розмовляти з Росією
За словами українського президента, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією. Проте, на переконання Володимира Зеленського, потрібно не вмовляти Росію, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.
"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", – сказав Володимир Зеленський.
Депортовані українці
Складна ситуація і з українцями, яких депортували з рідного дому на територію Росії або раніше окуповані території Донецької області.
"Близько 500 тисяч людей були примусово ввезені на території Росії або на окуповані частини Донбасу. Були вивезені силою – діти окремо від батьків. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися й до Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до ООН. Там, куди в них є доступ, вони шукають цих людей, ми шукаємо", – розповів Володимир Зеленський.
За його словами, встановлювати місцеперебування незаконно депортованих українців складно, адже в них часто забирають паспорти, інші документи, а також телефони.
"Особисто я поки що не можу знайти формат розв'язання цієї проблеми. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося б повернути людей додому або хоча б отримати інформацію, де вони, що вони живі", – сказав президент.