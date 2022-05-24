Відтак саме обмін полоненими є одним з найгостріших гуманітарних питань для України. А також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

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"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Володимир Зеленський.

Українці в полоні Росії

Про те, скільки українців перебувають у російському полоні – достеменно невідомо. Адже туди потрапляють військовослужбовці під час боїв з російськими окупантами. Також в полоні перебувають і мирні мешканці з окупованих територій, які мають проукраїнські погляди. Загарбники також відзначилися і викраденням представників влади окупованих міст, схиляючи їх до співпраці. Також в російський полон потрапляють і українці, які намагаються виїхати з захоплених міст. Їх всіх відправляють у так звані "фільтраційні табори", і кого вважають неблагонадійними – беруть у полон. Решту ж вивозять на територію Росії, де зафіксовані випадки, коли в них забирають документи та забороняють покидати цей регіон. Загалом Україна та Росія провела десять обмінів полоненими, завдяки яким додому повернулося майже чотири сотні українців. Наступним обміном між Україною та Росією може бути передача українській стороні захисників з "Азовсталі". Вони вийшли з території заводу з гарантією, що їх згодом обміняють на російських полонених. Читайте також Росія влаштує найбруднішу ІПСО про захисників Маріуполя: які 3 правила слід пам'ятати українцям

Тиснути, а не розмовляти з Росією

За словами українського президента, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією. Проте, на переконання Володимира Зеленського, потрібно не вмовляти Росію, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", – сказав Володимир Зеленський.

Депортовані українці

Складна ситуація і з українцями, яких депортували з рідного дому на територію Росії або раніше окуповані території Донецької області.

"Близько 500 тисяч людей були примусово ввезені на території Росії або на окуповані частини Донбасу. Були вивезені силою – діти окремо від батьків. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися й до Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до ООН. Там, куди в них є доступ, вони шукають цих людей, ми шукаємо", – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, встановлювати місцеперебування незаконно депортованих українців складно, адже в них часто забирають паспорти, інші документи, а також телефони.

"Особисто я поки що не можу знайти формат розв'язання цієї проблеми. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося б повернути людей додому або хоча б отримати інформацію, де вони, що вони живі", – сказав президент.