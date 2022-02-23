Прежде Зеленский назвал Дуду и Науседу друзьями Украины, информирует 24 канал. Они приехали поддержать наше государство в непростое время. Варшава и Вильнюс всегда помогают Киеву не только словом, но и делом.

Кстати Санкции ЕС могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу и ЕС, – Дуда

Государства едины в оценке преступлений России

Зеленский отметил факт, что литовские и польские дипломаты остаются работать в Украине. Кроме того, государство ценит четкую и быструю реакцию стран на "признание" Путиным боевиков.

Мы едины в оценке этих преступлений,

– сказал президент.

По словам президента, ответ международного сообщества должен быть решительным. Украина приветствует принятие санкций и ждет их усиления. Особенно важным является решение Германии по Северному потоку-2.

Дуда обратился к Путину

Дуда подтвердил, что политики приехали, потому что действительно являются друзьями Украины, которая сегодня стоит перед угрозой. Также визит президентов происходил в пределах Люблинского треугольника.

Дуда обратился к Путину, подчеркнув, что обычные россияне также хотят мира.

"Мы президенты государств, которые соседствуют с Россией, обращаемся к президенту России с призывом о мире и покое. Мы уверены, что граждане России также хотят жить в мире", – подчеркнул глава Польши.

Надеемся, война не вспыхнет, – Дуда

Политик убежден, что основная цель Путина – показать слабость ЕС и НАТО. Так, говорится не только о безопасности Украины, а всей Европы. Польша следит за каждым шагом России и Путина.

Надеемся, что война не вспыхнет. Призываем Путина воздержаться. Это важный момент, когда мы все ходим по узкой тропе между миром и войной, которая не знает куда заведет Россию и мир,

– сказал Дуда.

Украине надо дать статус кандидата на членство в ЕС

Дуда в очередной раз подчеркнул, что Польша осуждает решение Путина "признать" боевиков. Это отвержение минских договоренностей и подрыв территориальной целостности Украины.

Польский президент добавил, что на фоне этих событий Украина должна приобрести статус кандидата на членство в ЕС.

Украина не останется наедине

Науседа напомнил, что агрессия России началась 8 лет назад, а теперь Москва сделала еще один бесстыдный шаг.

"Луганск и Донецк являются частью Украины. Литва не признает незаконной аннексии Крыма. Украина не останется в одиночестве. Мы будем стоять рядом и помогать", – заверил президент.

Он добавил, что ни одна страна не может подрывать условия вступления в Альянс. Однако военная сила не должна стать решающим фактором. Науседа подчеркнул, что Литва будет поддерживать намерения Украины присоединиться к ЕС.

Нужны сильные действия

По словам литовского президента, прогнозировать ситуацию трудно. Радует объединенная реакция мира на шаги России, но риторики сегодня мало, нужны сильные действия.

"Поэтому я рад, что ЕС принял пакет санкций. Я думаю, что это серьезный фактор влияния", – сказал политик.

Дуда отметил, что из-за мощных санкций ЕС гражданам России могут запретить въезд в Европу

Россия уже нападала на другие страны

Президент Польши напомнил, что Россия уже несколько раз нападала на другие страны. Он привел пример Грузии.

Нет сомнений, кто здесь агрессор. Сначала Грузия, потом Украина. Нет сомнений, кто нарушает международное право, кто стремится построить военную атмосферу между государствами,

– подчеркнул Дуда.

"Сложно понять, почему Путин действует, чтобы вернуться в порядок, когда возможность тех, кто путешествовал по миру, снова была закрытой. Сообщество демократических государств хочет обеспечить мир своим государствам. Поэтому должны делать шаги по сдерживанию агрессии", – сказал Дуда.

Брифинг Зеленского и президентов Польши и Литвы, смотрите видео: