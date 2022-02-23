Найперше Зеленський назвав Дуду та Наусєду друзями України, інформує 24 канал. Вони приїхали підтримати нашу державу у непростий час. Варшава й Вільнюса завжди допомагають Києву не тільки словом, а й ділом.

До речі Санкції ЄС можуть унеможливити подорожі росіян до Польщі та ЄС, – Дуда

Держави єдині в оцінці злочинів Росії

Зеленський відзначив факт, що литовські й польські дипломати залишаються працювати в Україні. Крім того, держава цінує чітку та швидку реакцію країн на "визнання" Путіним бойовиків.

Ми єдині в оцінці цих злочинів,

– сказав президент.

За словами президента, відповідь міжнародної спільноти має бути рішучою. Україна вітає ухвалення санкцій та чекає на їх посилення. Особливо важливим є рішення Німеччини щодо Північного потоку-2.

Дуда звернувся до Путіна

Дуда підтвердив, що політики приїхали, бо справді є друзями України, яка сьогодні стоїть перед загрозою. Також візит президентів відбувався в межах Люблінського трикутника.

Дуда звернувся до Путіна, наголосивши, що звичайні росіяни також хочуть миру.

"Ми президенти держав, які є сусідами з Росією, звертаємося до президента Росії із закликом про мир і спокій. Ми впевнені, що громадяни Росії також хочуть жити у мирі", – наголосив глава Польщі.

Сподіваємося, війна не спалахне, – Дуда

Політик переконаний, що основна мета Путіна – показати слабкість ЄС та НАТО. Так, мовиться не тільки про безпеку України, а всієї Європи. Польща стежить за кожним кроком Росії та Путіна.

Сподіваємося, що війна не спалахне. Закликаємо Путіна утриматись. Це важливий момент, коли ми всі ходимо вузькою стежкою між миром і війною, яка не знає куди заведе Росію та світ,

– сказав Дуда.

Україні треба дати статус кандидата на членство в ЄС

Дуда вкотре наголосив, що Польща засуджує рішення Путіна "визнати" бойовиків. Це відкидання мінських домовленостей та підрив територіальної цілісності України.

Польський президент додав, що на тлі цих подій Україна має набути статусу кандидата на членство в ЄС.

Україна не залишиться наодинці

Наусєда нагадав, що агресія Росії почалась 8 років тому, а тепер Москва зробила ще один безсоромний крок.

"Луганськ та Донецьк є частиною України. Литва не визнає незаконної анексії Криму. Україна не залишиться на самоті. Ми стоятимемо поруч і допомагатимемо", – запевнив президент.

Він додав, що жодна країна не може підриватиме умови вступу до Альянсу. Однак військова сила не повинна стати вирішальним фактором. Наусєда наголосив, що Литва підтримуватиме наміри України приєднатися до ЄС.

Потрібні сильні дії

За словами литовського президента, прогнозувати ситуацію важко. Тішить об'єднана реакція світу на кроки Росії, але риторики сьогодні замало, потрібні сильні дії.

"Тому я радий, що ЄС ухвалив пакет санкцій. Я гадаю, що це серйозний фактор впливу", – сказав політик.

Дуда зауважив, що через потужні санкції ЄС громадянам Росії можуть заборонити в’їзд у Європу

Росія вже нападала на інші країни

Президент Польщі нагадав, що Росія вже кілька разів нападала на інші країни. Він навів приклад Грузії.

Немає сумнівів, хто тут агресор. "Спочатку Грузія, потім Україна. Немає сумнівів, хто порушує міжнародне право, хто прагне побудувати військову атмосферу між державами,

– наголосив Дуда.

Складно зрозуміти, чому Путін діє, щоб повернутися в порядок, коли можливість тих, хто подорожував світом, знову була закритою. Спільнота демократичних держав хоче забезпечити світ своїм державам. Тому мають робити кроки щодо стримування агресії", - сказав Дуда.