Зокрема, через потужні санкції ЄС громадянам Росії можуть заборонити в’їзд у Європу. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда 23 лютого у Києві, передає 24 канал.

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На жаль, санкції мають бути дуже потужними. Я, як сусід Росії, адже Польща межує з Калінінградською областю, зі жалем буду висловлюватись за санкції, які, наприклад, заблокують можливості подорожей громадянам Росії,

– сказав Дуда.

Він наголосив, що такі кроки будуть неминучими, якщо Путін буде продовжувати поводитись так і надалі.

Санкції для Росії

Потужні обмеження вже запровадили США, Велика Британія, Японія, Австралія, Німеччина, Євросоюз. НА цьому зупинятися не будуть, якщо Путін буде наступати далі. Водночас у США критикують президента, що покарання для Росії надто м'які.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони висловив думку, що партнери не мають на цьому зупинятися. Він додав, що б могли ввести додатково. Зокрема, мовиться про обмеження на відпочинок росіян на Лазурному березі Франції.

Також нардепи під час чергового засідання 23 лютого у Раді підтримали звернення до РНБО про запровадження санкцій проти Держдуми Росії. За відповідне рішення проголосували 322 нардепи.

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