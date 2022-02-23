Цікаво, що жоден нардеп не проголосував проти цього рішення, лише двоє парламентарів утрималися, передає 24 канал.
Важливо Уряд готує санкції проти Росії за визнання бойовиків
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Парламентарі під час чергового засідання 23 лютого підтримали звернення до РНБО про запровадження санкцій проти Держдуми Росії. За відповідне рішення проголосували 322 нардепи.
Цікаво, що жоден нардеп не проголосував проти цього рішення, лише двоє парламентарів утрималися, передає 24 канал.
Важливо Уряд готує санкції проти Росії за визнання бойовиків
Новина доповнюється...