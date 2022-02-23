Про те, що український уряд готує санкції проти держави-агресорки за її "легітимізацію" бойовиків з окупованих частин Донбасу, в ефірі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кабмін готує санкції проти Москви

Уряд готує відповідні пропозиції в Раду з нацбезпеки й оборони. Верховна Рада 23 лютого розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії – 24 канал),

– заявив Шмигаль.

Нагадаємо, парламент України після визнання квазіреспублік схвалив постанову, в якій, зокрема, закликав відключити Росію від SWIFT.

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