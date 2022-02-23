Про те, що український уряд готує санкції проти держави-агресорки за її "легітимізацію" бойовиків з окупованих частин Донбасу, в ефірі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Кабмін готує санкції проти Москви
Уряд готує відповідні пропозиції в Раду з нацбезпеки й оборони. Верховна Рада 23 лютого розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії – 24 канал),
– заявив Шмигаль.
Нагадаємо, парламент України після визнання квазіреспублік схвалив постанову, в якій, зокрема, закликав відключити Росію від SWIFT.
Визнання Росією бойовиків та санкції проти неї: коротко
- Володимир Путін 21 лютого визнав бойовиків на Донбасі. На окуповані території одразу ж ввели російській війська. Щоправда, лише офіційно, адже фактично вони там перебувають вже 8 років.
- Євросоюз вже 22 лютого ввів санкції проти 351 депутата Думи, компаній та окремих росіян. Під обмеження потрапили політики, оборонний сектор, а також банки й організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.
- Про санкції повідомили також у США. Обмеження стосуються двох банків, російського суверенного боргу, еліти та їхніх родин.
- Відреагували на дії Москви й у Великій Британії. Їхні санкції зачепили 5 російських банків і друзів очільника Кремля.
- Водночас Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії.
- Санкції ввели й інші країни, серед яких Канада, Польща.
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