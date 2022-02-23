Також стало відомо, що до переліку країн, які запроваджують санкції проти Росії, долучилися Японія та Австралія. Перша – більше щодо віз, а друга – у координації зі США та Канадою.

Тим часом Зеленському у Раді пропонують закрити кордон і транспортне сполучення з Росією й Білоруссю

Санкції персонально проти Путіна

Варта уваги ініціатива: у Європарламенті 67 депутатів виступили з пропозицією запровадити від Європейського Союзу нові санкції проти Росії, пакет яких містив би персональні обмеження проти глави Кремля Володимира Путіна.

Ми закликаємо Європейський Союз дати потужну та негайну відповідь режиму Путіна – запровадити додаткові санкції, включно з персональними проти самого Путіна,

– мовиться у заяві.

Депутати також пропонують запровадити санкції й проти членів Ради безпеки Росії, які підтримали рішення про визнання бойовиків на Донбасі та про введення "миротворців" Росії на хоч і тимчасово окуповані, та все ж українські території.

Зверніть увагу: закликали депутати й відсторонити Росію від міжнародних спортивних подій, враховуючи й фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА, який має відбутися у Санкт-Петербурзі цієї весни.

До слова, раніше подібна ініціатива (щодо персональних санкцій до Путіна) вже лунала у Європі. І тоді у Кремлі навіть відреагували: мовляв, це була б мало не смертельна образа для Росії.

Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда, як повідомили у NHK, закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України. А проте й оголосив про санкції:

Заборону на видачу віз мешканцям територій псевдореспублік та заморозку їхніх активів.

Заборона на експорт у ті регіони та імпорту з них.

За словами Кісіди, санкції зачіпають і суверенний борг Росії.

Влада Австралії теж вводить санкції проти Росії за рішення президента Путіна визнати "незалежність" бойовиків. Про це розповів прем'єр-міністр уряду країни Скотт Моррісон, як повідомили в ABC News.

Санкції Австралія запроваджує у координації з партнерами та союзниками. Мовиться про:

Адресні санкції до 8 росіян, яким заборонять в'їзд до Австралії та будь-які фінансові операції.

Санкції до 1 державного банку Росії та кількох банків, пов'язаних з оборонною та військовою промисловістю.

Цього ж дня, нагадаємо:

Актуальне відео до теми: "Санкції будуть збільшуватися у випадку ескалації", – Блінкен