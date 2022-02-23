22 лютого про відповідний крок повідомили у Сполучених Штатах Америки. Президент Джо Байден під час брифінгу заявив про запровадження санкцій проти російських еліт та суверенного боргу Росії. Тепер маємо повний список обмежень.

Думка до теми Санкції проти Росії дуже лайтові і не зроблять боляче, – Фурса

Білий дім опублікував повний список нових санкцій проти Росії

У мотиваційній частині санкційного пакета від США вказано, що міністерство фінансів накладає негайні економічні обмеження "у відповідь на дії у Донецькій та Луганській областях" (мовиться, ясна річ, про рішення президента Росії Володимира Путіна визнати бойовиків та ще й ввести туди російські війська вже офіційно).

Проти банків

За повідомленням, США запроваджують санкції проти таких банків:

"Зовнішекономбанк" ("ВЭБ").

"Промсвязьбанк" ("ПСБ").

42 їхні дочірні компанії.

Чому саме ці банки? Бо вони державні і мають вирішальне значення для спроможності Росії залучати зовнішні кошти, а ще й для фінансування російського оборонного сектору, агресивно налаштованого до України.

У чому суть санкцій? Ці банки більше не зможуть вести бізнес у США та будуть відрізані від американської фінансової системи. Усі активи їхні у США негайно заморозять – причому навіть якщо актив не весь у власності (достатньо 50%).

Нагадаємо: саме через це під санкції, скажімо, потрапив футбольний клуб ЦСКА, який контролює "ВЭБ".

Проти злодіїв

США також визначили впливових росіян та членів їхніх сімей із найближчого оточення Володимира Путіна, причетних до клептократії (грабіжницької політики) російського режиму.

До списку підсанкційних увійшли:

Бортников Денис – син Олександра Бортнікова та один із керівників державного "Банку ВТБ".

Сам Олександр Бортников – глава Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, постійний член Ради безпеки.

Петро Фрадков – голова "ПСБ", син Михайла Фрадкова (колишнього прем'єра Росії та колишнього директора Служби зовнішньої розвідки).

Кирієнко Володимир, син Кирієнка Сергія, гендиректор VK Group ("ВКонтакте").

Кірієнко Сергій – перший заступник керівника адміністрації Путіна, куратор його внутрішньої політики, колишній прем'єр.

Суть санкцій: блокування усього майна та інтересів у власності у США, та блокування будь-яких організацій, які безпосередньо чи опосередковано, окремо чи в сукупності, на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам.

Обмеження суверенного боргу

США також посилили обмеження на операції з російським суверенним боргом, ще більше відрізаючи Росію від джерел доходу для фінансування свого уряду або забаганок Путіна, враховуючи і його ймовірне подальше вторгнення в Україну.

Ми починаємо демонтаж фінансової мережі Кремля та його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та решті світу,

– так пояснила санкцій міністерка Джанет Єллен.

Нагадаємо також: ЄС вводить санкції проти 351 депутата російської Думи й інших осіб та компаній. Європа сподівається, що ці обмеження "сильно вдарять по державі-агресорці".

Зверніть увагу:

Український парламент наполягає на жорстких санкціях проти Росії.

Пакети обмежень, крім ЄС та США, вже вирішили ввести Канада, Велика Британія, Німеччина.

Важливе відео: "Санкції збільшуватимуть у випадку ескалації", – Блінкен