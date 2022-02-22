Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що введені санкції не були спрямовані на те, щоб зробити боляче російській економіці.

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Фурса прокоментував санкції проти Росії

Як пояснив Фурса, якщо Путін обмежиться визнанням так званих "Л/ДНР", то це буде сприйматись як намагання зберегти своє обличчя. Він поставив ультиматум, йому відмовили і він намагається якось від цього "відповзати"

За це його не будуть сильно карати. Ці санкції дійсно дуже лайтові. Напевно найсильніша – це "Північний потік-2". Однак економічно вона Росії не шкодить, бо це не проєкт з економічним сенсом. Це просто дуже образливо для Росії. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Також Росію запропонували виключити із Європейського банку реконструкції і розвитку. Однак за словами Фурси, це також символічні кроки. Рішення, які б'ють по іміджу Росії.

Сергій Фурса прокоментував санкції проти Росії: дивіться відео

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