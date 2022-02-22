Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що введені санкції не були спрямовані на те, щоб зробити боляче російській економіці.
До теми Думаю, це тільки початок, – Мезенцева про санкції проти Росії і бойовиків
Фурса прокоментував санкції проти Росії
Як пояснив Фурса, якщо Путін обмежиться визнанням так званих "Л/ДНР", то це буде сприйматись як намагання зберегти своє обличчя. Він поставив ультиматум, йому відмовили і він намагається якось від цього "відповзати"
За це його не будуть сильно карати. Ці санкції дійсно дуже лайтові. Напевно найсильніша – це "Північний потік-2". Однак економічно вона Росії не шкодить, бо це не проєкт з економічним сенсом. Це просто дуже образливо для Росії.
Також Росію запропонували виключити із Європейського банку реконструкції і розвитку. Однак за словами Фурси, це також символічні кроки. Рішення, які б'ють по іміджу Росії.
Сергій Фурса прокоментував санкції проти Росії: дивіться відео
Санкції проти Росії: головне
- Сполучені Штати відразу після "визнання" Кремлем бойовиків з ОРДЛО 21 лютого ввели санкції. Вашингтон заборонив, зокрема, торгівлю з "квазіреспубліками".
- Також санкції проти Росії вже ввели у Великій Британії.
- Європейський Союз заявив, що планує вже 22 лютого затвердили санкції проти Росії через "визнання" бойовиків на Донбасі. Обмеження планують вводитимуть поступово.