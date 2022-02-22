Однак минуло не так багато часу після "визнання" Кремлем бойовиків, аби світові лідери ввели більше санкцій проти Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповіла Марія Мезенцева, народна депутатка партії "Слуга Народу".
До теми Всі аплодують стоячи, – "слуга" прокоментувала заяву Ради щодо "визнання" бойовиків
"Я думаю, що це тільки початок", – додала Мезенцева.
Нагадаємо, що влада Німеччини зупиняла сертифікацію "Північного потоку-2". За словами нардепки, таке рішення Берліну було блискавичним, цього не очікували.
Санкції проти Росії після "визнання" бойовиків
Президент США Джо Байден відразу після "визнання" Кремлем бойовиків з ОРДЛО 21 лютого ввів санкції. Він заборонив, зокрема, торгівлю з "квазіреспубліками".
Також санкції проти Росії вже ввели у Великій Британії. Європейський Союз заявив, що планує вже 22 лютого затвердили санкції проти Росії через "визнання" бойовиків на Донбасі. Обмеження планують вводитимуть поступово.
Мезенцева прокоментувала нові санкції проти Росії: дивіться відео
"Визнання" Росією бойовиків в ОРДЛО: коротко
- У Росії 21 лютого провели засідання Ради безпеки. Згодом Володимир Путін заявив про "визнання" незаконних збройних угруповань на Донбасі.
- Держдума Росії ухвалила такий законопроєкт ще 15 лютого.
- У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що таке це рішення означає свідомий вихід Москви з "Мінська".
- На дії Кремля відразу відреагували світові лідери. Зокрема президент Франції заявив, що це явне одностороннє порушення міжнародних зобов'язань Росії і посягання на суверенітет України.