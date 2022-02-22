Однак минуло не так багато часу після "визнання" Кремлем бойовиків, аби світові лідери ввели більше санкцій проти Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповіла Марія Мезенцева, народна депутатка партії "Слуга Народу".

До теми Всі аплодують стоячи, – "слуга" прокоментувала заяву Ради щодо "визнання" бойовиків

"Я думаю, що це тільки початок", – додала Мезенцева.

Нагадаємо, що влада Німеччини зупиняла сертифікацію "Північного потоку-2". За словами нардепки, таке рішення Берліну було блискавичним, цього не очікували.

Санкції проти Росії після "визнання" бойовиків

Президент США Джо Байден відразу після "визнання" Кремлем бойовиків з ОРДЛО 21 лютого ввів санкції. Він заборонив, зокрема, торгівлю з "квазіреспубліками".

Також санкції проти Росії вже ввели у Великій Британії. Європейський Союз заявив, що планує вже 22 лютого затвердили санкції проти Росії через "визнання" бойовиків на Донбасі. Обмеження планують вводитимуть поступово.

Зауважимо! 22 лютого Верховна Рада України закликала партнерів відключити Росію від SWIFT.

Мезенцева прокоментувала нові санкції проти Росії: дивіться відео

"Визнання" Росією бойовиків в ОРДЛО: коротко