Однако прошло не так много времени после "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО, чтобы мировые лидеры ввели больше санкций против России. Об этом в эфире 24 канала рассказала Мария Мезенцева, народный депутат партии "Слуга Народа".
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"Я думаю, что это только начало", – добавила Мезенцева.
Санкции против России после "признания" боевиков
Президент США Джо Байден сразу после "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО 21 февраля ввел санкции. Он запретил, в частности, торговлю с "квазиреспубликами".
Также санкции против России уже ввели в Великобритании. Европейский Союз заявил, что планирует уже 22 февраля утвердить санкции против России из-за "признания" боевиков на Донбассе. Ограничения планируют вводить постепенно.
Мезенцева прокомментировала новые санкции против России: смотрите видео
"Признание" Россией боевиков в ОРДЛО: коротко
- В России 21 февраля провели заседание Совета безопасности. Впоследствии Владимир Путин заявил о "признании" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.
- Госдума России приняла такой законопроект еще 15 февраля.
- В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что это решение означает сознательный выход Москвы из "Минска".
- На действия Кремля сразу отреагировали мировые лидеры. В частности президент Франции заявил, что это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины.