На брифінгу Трюдо заявив журналістам, що Канада запровадить економічні санкції проти Росії. Вони стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.

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Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії за визнання нею незалежності "республік" на давно окупованій росіянами частині українського Донбасу. Про це на пресконференції оголосив канадський прем’єр Джастін Трюдо.

У згоді зі союзниками та державами-однодумцями Канада оголошує про перший раунд економічних санкцій. Ми заборонимо канадцям мати будь-які фінансові відносини з так званими "ДНР" та "ЛНР",

– сказав Трюдо.

І додав, що Канада накладе також санкції на членів російського парламенту, які голосували за цинічне рішення Володимира Путіна.

Примітно, що обмеження канадські стосуватимуться і російського суверенного боргу, і кількох державних банків (в унісон із рішенням США). З ними Канада "припинить будь-які фінансові зносини".

Обмеження не визначені на якийсь строк, а діятимуть, "поки не буде відновлено територіальну цілісність України".

Це подальше вторгнення у суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі,

– підсумував Джастін Трюдо.

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