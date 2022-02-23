На брифинге Трюдо заявил журналистам, что Канада введет экономические санкции против России. Они будут касаться финансовых операций с теми же боевиками на оккупированных украинских территориях и российских банков.
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Трюдо объявил о новых санкциях против России
Канада объявила о новом пакете санкций против России за признание ею независимости "республик" на давно оккупированной россиянами части украинского Донбасса. Об этом на пресс-конференции объявил канадский премьер Джастин Трюдо.
В согласии с союзниками и государствами-единомышленниками Канада объявляет о первом раунде экономических санкций. Мы запретим канадцам иметь какие-либо финансовые отношения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР",
– сказал Трюдо.
И добавил, что Канада наложит также санкции на членов российского парламента, голосовавших за циничное решение Владимира Путина.
Ограничения не определены на какой-либо срок, а будут действовать, "пока не восстановится территориальная целостность Украины".
Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире,
– подытожил Джастин Трюдо.
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- 22 февраля Джо Байден заявил о введении санкций США против России. Ограничения будут касаться российских элит, членов их семей, суверенного долга и банков.
- Также Европейский Союз ввел санкции против 351 российского депутата, поддержавшего циничное решение Владимира Путина о признании боевиков на Донбассе.
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