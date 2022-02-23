Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба підкреслив, що Україна вдячна американським партнерам за досить швидку реакцію на визнання окупованих територій "незалежними республіками". За словами дипломата, два укази Байдена за добу свідчать про те, що американці стежать за ситуацією.

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Очільник МЗС зазначив, що рішучі дії, на його думку, зможуть зупинити російську агресію.

Деякі санкції треба вводити до нападу

Кулеба зазначив, що така динаміка прийняття рішень про обмежувальні заходи мусить зберігатись і надалі.

Крім того, міністр підкреслив, що Путін має розуміти про настання подальших санкцій у випадку ескалації ситуації.



Деякі санкції мають вводитися до вторгнення. Так вони можуть бути корисними у якості запобіжного заходу, до вторгнення. Але зараз це питання вже є застарілим, оскільки вторгнення вже відбулося,

– підкреслив Кулеба.

Український міністр вважає, що після визнання Путіним створених ним же терористичних анклавів світу потрібно зосереджуватися на іншій стратегії протидії Росії – розробці подальших санкцій, які б дійсно змогли зупинити агресора.

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Як Захід відреагував на визнання бойовиків на Донбасі

Після того, як очільник Росії Володимир Путін визнав маріонеткові квазіутворення на Донеччині та Луганщині, цивілізовані країни одразу ж виступили з засудженням такого рішення.

22 лютого Джо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України. У ньому політик заявив про введення санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться російських еліт та членів їхніх родин, суверенного боргу Росії, а також два російські банки. Також під санкції потрапили 42 дочірніх компанії фінансових структур.

Крім того, санкції запровадив Європейський Союз. Вони стосуються 351 російського депутата, а також 27 осіб та компаній.