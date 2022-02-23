Отвечая на вопрос журналистов, Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна американским партнерам за столь быструю реакцию на признание оккупированных территорий "независимыми республиками". По словам дипломата, два указа Байдена за сутки свидетельствуют о том, что американцы следят за ситуацией.
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Глава МИД отметил, что решительные действия, по его мнению, смогут остановить российскую агрессию.
Некоторые санкции надо вводить до нападения
- Кулеба отметил, что такая динамика принятия решений об ограничительных мерах должна сохраняться и в дальнейшем.
- Кроме того, министр подчеркнул, что Путин должен понимать о наступлении дальнейших санкций в случае эскалации ситуации.
Некоторые санкции должны вводиться до вторжения. Так они могут быть полезными в качестве меры пресечения, до вторжения. Но сейчас этот вопрос уже является устаревшим, поскольку вторжение уже произошло,
– подчеркнул Кулеба.
Украинский министр считает, что после признания Путиным созданных им же террористических анклавов миру нужно сосредотачиваться на другой стратегии противодействия России – разработке дальнейших санкций, которые бы действительно смогли остановить агрессора.
Смотрите видео брифинга Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена:
Как Запад отреагировал на признание боевиков на Донбассе
После того как глава России Владимир Путин признал марионеточные квазиобразования на Донетчине и Луганщине, цивилизованные страны сразу же выступили с осуждением такого решения.
22 февраля Джо Байден выступил со срочным обращением в отношении Украины. В нем политик заявил о введении санкций против России. Ограничения будут касаться российских элит и членов их семей, суверенного долга России, а также двух российских банков. Также под санкции попали 42 дочерних компании финансовых структур.
Кроме того, санкции ввел Европейский Союз. Они касаются 351 российского депутата, а также 27 человек и компаний.