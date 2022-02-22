Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал в ночь на 23 февраля. Это случилось на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой.
Заметьте США ввели санкции против суверенного долга России
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Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД Сергеем Лавровым не состоится. В частности из-за того, что Кремль не соблюдал условия США.
Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал в ночь на 23 февраля. Это случилось на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой.
Заметьте США ввели санкции против суверенного долга России
Новость дополняется…