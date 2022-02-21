Переговоры министра иностранных дел России и госсекретаря США Энтони Блинкена состоятся в Женеве. Об этом Лавров сказал на заседании Совбеза России, информирует 24 канал.

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Российский чиновник подчеркнул, что в "гарантиях безопасности" есть сдвиги. Потому переговоры, мол, следует продолжать.

Детали встречи политиков

Во время выступления Совбеза ООН Блинкен заявил, что готов встретиться с Лавровым. Он отметил, что дату для этого может выбрать российская сторона. Однако госсекретарь назвал единственное условие, необходимое для переговоров. В частности, Россия не должна нападать на Украину. Так она покажет свою готовность к дипломатическому разрешению ситуации.

Заметим, что предыдущая встреча политиков прошла 21 января также в Женеве. Тогда Блинкен говорил, что переговоры проводились для деэскалации и предотвращения дальнейшей российской агрессии против Украины. Госсекретарь США предупреждал российского министра о "жестком ответе" на агрессию. В то же время, Лавров после встречи заявил, что "не услышал" ни одного аргумента о позиции США в отношении Украины.

Накануне Путин общался с Макроном

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон совершил телефонный звонок к российскому коллеге Владимиру Путину. Разговор политиков длился около 1 часа и 45 минут. Во время ее политики договорились о созыве Трехсторонней контактной группы на вечер того же дня. Однако группа так и не встретилась.

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