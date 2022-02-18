В Кремле предложили дату встречи 23 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на эту дату.

Заметьте Обострение на Донбассе – это часть российского сценария, – Блинкен

Каково условие Вашингтона

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча состоится уже на следующей неделе – 23 февраля. Однако для этого есть важное условие.

Он (Блинкен – 24 канал) принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение

– подчеркнула Псаки.

Сейчас Энтони Блинкен находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Впервые за более чем 20 лет России нет среди участников.

Ситуация с безопасностью в Украине: главное

Россия заявляет о том, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в Пентагоне убеждают, что Кремль наоборот усиливает свои позиции.

Боевики на Донбассе с утра 17 февраля активно открывают огонь по украинским позициям. Всего за двое суток российские наемники более 110 раз нарушили режим тишины.

В то же время российские наемники объявили об "эвакуации" мирного населения. Жителей оккупированных территорий хотят вывести в Ростовскую область.

Больше об эвакуации в выпуске "На эту минуту": смотрите видео