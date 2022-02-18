У Кремлі запропонували дату зустрічі 23 лютого. Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на цю дату.
Зауважте Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен
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На Радбезі ООН держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував главі МЗС Росії Сергію Лаврову зустрітися у Європі. У Кремлі своєю чергою призначили дату переговорів.
У Кремлі запропонували дату зустрічі 23 лютого. Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на цю дату.
Зауважте Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен
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