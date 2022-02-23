Также стало известно, что к списку стран, вводящих санкции против России, присоединились Япония и Австралия. Первая – больше в отношении виз, а вторая – в координации со США и Канадой.

Тем временем Зеленскому в Раде предлагают закрыть границу и транспортное сообщение с Россией и Беларусью

Санкции персонально против Путина

Достойная внимания инициатива: в Европарламенте 67 депутатов выступили с предложением ввести от Европейского Союза новые санкции против России, пакет которых содержал бы персональные ограничения против главы Кремля Владимира Путина.

Мы призываем Европейский Союз дать мощный и немедленный ответ режиму Путина – ввести дополнительные санкции, включая персональные против самого Путина,

– говорится в заявлении.

Депутаты также предлагают ввести санкции и против членов Совета безопасности России, поддержавших решение о признании боевиков на Донбассе и о введении "миротворцев" России на хоть и временно оккупированные, но все же украинские территории.

Обратите внимание: призвали депутаты и отстранить Россию от международных спортивных событий , учитывая и финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА, который планируют провести в Санкт-Петербурге этой весной.

К слову, ранее подобная инициатива (по персональным санкциям в отношении Путина) уже звучала в Европе. И тогда в Кремле даже отреагировали: мол, это было бы едва ли не смертельное оскорбление для России.

Япония и Австралия вводят санкции против России

Премьер Японии Фумио Кисида, как сообщили в NHK , призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако и объявил о санкциях:

Запрете на выдачу виз жителям территорий псевдореспублик и заморозку их активов.

Запрете на экспорт в указанные регионы и импорта из них.

По словам Кисиды, санкции затрагивают и суверенный долг России.

Власти Австралии тоже вводят санкции против России за решение президента Путина признать "независимость" боевиков. Об этом уведомил премьер-министр правительства страны Скотт Моррисон, сообщили в ABC News.

Санкции Австралия вводится в координации с партнерами и союзниками. Речь идет о:

Адресных санкциях в отношении 8 россиян, которым запретят въезд в Австралию и любые финансовые операции.

Санкциях к 1 государственному банку России и нескольким банкам, связанным с оборонной и военной промышленностью.

В этот же день, напомним: