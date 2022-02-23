Соответствующий проект постановления в ВРУ был зарегистрирован 22 февраля. Он также предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

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Закрытие границы с Россией и Беларусью: в Раде появилось соответствующее постановление

22 февраля на сайте ВРУ опубликовали проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту об :

Объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

Прекращении транспортного сообщения с Россией.

И закрытии государственной границы с Беларусью и Россией.

Все это предлагают сделать из-за признания Россией псевдореспублик на оккупированном украинском Донбассе и фактического официального вторжения войск Кремля на территорию Украины.

Отметим, что инициатором постановления указана народный депутат из Ивано-Франковской области, избранная в 83 мажоритарном округе – внефракционная Оксана Савчук.

Напомним:

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" формирований боевиков в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

Путин еще и поручил министерству обороны России обеспечить "поддержку мира" на украинском, подчеркиваем, Донбассе силами российской регулярной армии. То есть теперь – официально.