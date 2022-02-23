Відповідний проєкт постанови у ВРУ зареєстрували 22 лютого. Він також передбачає звернення до президента Володимира Зеленського щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.
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Закриття кордону з Росією та Білоруссю: у Раді з'явилася відповідна постанова
22 лютого на сайті ВРУ опублікували проєкт постанови про звернення Верховної Ради до президента щодо:
- Оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.
- Припинення транспортного сполучення з Росією.
- Та закриття державного кордону з Білоруссю й Росією.
Усе це пропонують зробити через визнання Росією псевдореспублік на окупованому українському Донбасі та фактичне офіційне вторгнення військ Кремля на територію України.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" формувань бойовиків в окупованих частинах Луганської та Донецької областей.
- Путін ще й доручив міністерству оборони Росії забезпечити "підтримку миру" на українському, наголошуємо, Донбасі силами російської регулярної армії. Тобто тепер – офіційно.
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