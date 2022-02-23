Відповідний проєкт постанови у ВРУ зареєстрували 22 лютого. Він також передбачає звернення до президента Володимира Зеленського щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

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Закриття кордону з Росією та Білоруссю: у Раді з'явилася відповідна постанова

22 лютого на сайті ВРУ опублікували проєкт постанови про звернення Верховної Ради до президента щодо:

  • Оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.
  • Припинення транспортного сполучення з Росією.
  • Та закриття державного кордону з Білоруссю й Росією.

Усе це пропонують зробити через визнання Росією псевдореспублік на окупованому українському Донбасі та фактичне офіційне вторгнення військ Кремля на територію України.

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