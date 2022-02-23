Интересно, что ни один нардеп не проголосовал против этого решения, лишь двое парламентариев воздержались, передает 24 канал.
Важно Правительство готовит санкции против России за признание боевиков
Речь идет о проекте постановления №7064 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Кто может подпасть под ограничения
В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы России, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации России, которые окончательно приняли решение о признании "республик".
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