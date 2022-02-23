По словам Хабека, люди слишком долго жили иллюзиями, что "Северный поток-2" – только экономический вопрос. В то же время энергетическую политику всегда следует оценивать в контексте безопасности и геополитики.

Заметьте Посол заявил Германии, что она еще несколько лет назад могла предотвратить агрессию России

Это тоже может произойти (полная остановка "Северного потока-2"). Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами,

– заверил Хабек.

В течение нескольких месяцев Германия подготовит новый доклад по ситуации вокруг скандального газопровода.

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2". Министерство экономики страны уже получило соответствующее указание.

Россия в ответ традиционно прибегла к угрозам. В частности, официальная Москва заявила о цене на газ в 2000 евро за тысячу кубов.

В Украине приветствовали остановку сертификации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это мощный шаг. Впоследствии министр также поблагодарил свою немецкую коллегу Анналену Бербок за решение ее страны.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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