Кулеба на брифинге подчеркнул, что Украина мобилизует весь мир для поддержки и использует каждый инструмент дипломатии, сообщает 24 канал.

Важно Допризнавались: из-за действий России Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Мощный шаг

Дипломат назвал заморозку "Северного потока-2" мощным шагом. Однако это только первая волна. Кулеба уверен, что мир и дальше будет применять санкции.

Министр отметил, что за последние восемь лет некоторые партнеры закрывали глаза на агрессию России. Это только побудило президента России Владимира Путина идти дальше. Он надеялся, что ему в этот раз тоже ничего не будет.

Я с осторожным оптимизмом подчеркиваю, что наконец-то наши партнеры начали нас слышать,

– сказал Кулеба.

Как мир отреагировал на "признание" боевиков

Путин 21 февраля заявил о "признании" боевиков на Донбассе и поручил ввести туда свои войска.

Весь цивилизованный мир осудил этот шаг. Подчеркнули, что это вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции для России были анонсированы с четырех континентов. В частности, США, ЕС, Япония, Австралия. Штаты уже сделали первый шаг. Джо Байден подписал указ о запрете торговли или инвестиций на оккупированные территории.

Особенно важно, что канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить сертификацию "Северного потока-2".

Кстати – Это сигнал для Кремля, Запад серьезно настроен, – Андреас Умланд: