Кулеба на брифінгу наголосив, що Україна мобілізує весь світ для підтримки та використає кожен інструмент дипломатії, повідомляє 24 канал.

Важливо Довизнавалися: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії

Потужний крок

Дипломат назвав замороження "Північного потоку-2" потужним кроком. Однак це лише перша хвиля. Кулеба впевнений, що світ й надалі застосовуватиме санкції.

Міністр зауважив, що протягом останніх восьми років деякі партнери закривали очі на агресію Росії. Це лише спонукало президента Росії Володимира Путіна йти далі. Він сподівався, що йому цього разу теж нічого не буде.

Я з обережним оптимізмом наголошую, що нарешті наші партнери почали нас чути,

– сказав Кулеба.

Як світ відреагував на "визнання" бойовиків

Путін 21 лютого заявив про "визнання" бойовиків на Донбасі та доручив ввести туди свої війська.

Весь цивілізований світ засудив такий крок. Наголосили, що це кричуще порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Санкції для Росії анонсували з чотирьох континентів. Зокрема, США, ЄС, Японія, Австралія. Штати вже зробили перший крок. Джо Байден підписав указ про заборону торгівлі чи інвестицій в окуповані території.

Особливо важливо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

До речі – Це сигнал для Кремля, Захід серйозно налаштований, – Андреас Умланд: