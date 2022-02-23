Секретар Ради нацбезпеки та оборони висловив думку, що вони не мають на цьому зупинятися. Він додав, щоб могли ввести додатково, передає 24 канал.

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Франція, все, що стосується цих Сан-Тропе та інших міст на Лазурному березі, то хочеться, щоб там вже російські можновладці не відпочивали. Адже вони приймають рішення про те, що нас можна вбивати і при цьому відпочивати на таких курортах,

– сказав Данілов.

Він наголосив, що виступає за спільну і солідарну відповідальність тих людей, які таке вирішують. Адже потім казати, що вони цього не хотіли не зовсім коректно.

Санкції для Росії: коротко

Після рішення очільника Кремля Володимира Путіна про "визнання" бойовиків на окупованому Донбасі країни почали запроваджувати санкції. Окрім того, що вже є, думають і про нові. 67 депутатів Європейського парламенту закликали Євросоюз ввести нові потужні антиросійські санкції навіть персонально проти Володимира Путіна.

Канада запровадить економічні санкції проти Росії. Вони стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.

22 лютого про відповідний крок повідомили у Сполучених Штатах Америки. Президент Джо Байден під час брифінгу заявив про запровадження санкцій проти російських еліт та суверенного боргу Росії.

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