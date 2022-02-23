Секретарь Совета нацбезопасности и обороны высказал мнение, что они не должны останавливаться на этом. Он добавил, чтобы могли ввести дополнительно, передает 24 канал.

Читайте Наша армия готова к отпору, – Данилов

Франция, все, что касается этих Сан-Тропе и других городов на Лазурном берегу, хочется, чтобы там уже российские власть имущие не отдыхали. Ведь они принимают решение о том, что нас можно убивать и при этом отдыхать на таких курортах.

– сказал Данилов.

Он подчеркнул, что выступает за общую и солидарную ответственность тех людей, которые это решают. А потом говорить, что они этого не хотели не совсем корректно.

Санкции для России: коротко

После решения главы Кремля Владимира Путина о "признании" боевиков на оккупированном Донбассе страны начали вводить санкции. Кроме того, что уже есть, думают и о новых. 67 депутатов Европейского парламента призвали Евросоюз ввести новые мощные антироссийские санкции даже лично против Владимира Путина.

Канада введет экономические санкции против России. Они будут касаться финансовых операций с теми же боевиками на оккупированных украинских территориях и российских банках.

22 февраля о ответном шаге сообщили в Соединенных Штатах Америки. Президент Джо Байден на брифинге заявил о введении санкций против российских элит и суверенного долга России.

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