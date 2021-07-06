В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили: если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск утопиться и получить ожоги.
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Прежде всего: не спешите вслед за венками в воду. Если уж решили искупаться – то только в светлое время, избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте наедине,
– посоветовали спасатели.
В ГСЧС добавили, что ни в коем случае не стоит заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.
- Ивана Купала – это праздник не для малых детей, поэтому им вообще нечего делать в этот день и особенно ночью у воды.
Стоит соблюдать правила
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям посоветовали придерживаться следующих правил:
- Для купания выбирать только специально оборудованные места;
- Избегать водоемов с быстрым течением и не плавать наедине;
- В воде купайтесь только в светлое время суток;
- Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
- Не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
- Не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.
- Соблюсти социальную дистанцию и правила личной гигиены.