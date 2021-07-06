У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили: якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки, існує ризик втопитися та отримати опіки.
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Передусім: не поспішайте вслід за вінками у воду. Якщо вже вирішили скупатися – то лише у світлу пору, уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці,
– порадили рятувальники.
У ДСНС додали, що в жодному разі не варто заходити у водойми в стані алкогольного сп'яніння.
- Івана Купала – це свято не для малих дітей, тому їм взагалі нема чого робити у цей день та особливо вночі біля води.
Варто дотримуватись правил
У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватися наступних правил:
- Для купання обирати лише спеціально обладнані місця;
- Уникати водойм із швидкою течією та не плавати наодинці;
- У воді купайтеся лише у світлу пору доби;
- Не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- Не стрибати через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах;
- Не залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;
- Не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми.
- Дотримутися соціальної дистанції та правил особистої гігієни.