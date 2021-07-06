У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили: якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки, існує ризик втопитися та отримати опіки.

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Передусім: не поспішайте вслід за вінками у воду. Якщо вже вирішили скупатися – то лише у світлу пору, уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці,

– порадили рятувальники.

У ДСНС додали, що в жодному разі не варто заходити у водойми в стані алкогольного сп'яніння.

Івана Купала – це свято не для малих дітей, тому їм взагалі нема чого робити у цей день та особливо вночі біля води.

Варто дотримуватись правил

У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватися наступних правил:

Для купання обирати лише спеціально обладнані місця;

Уникати водойм із швидкою течією та не плавати наодинці;

У воді купайтеся лише у світлу пору доби;

Не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

Не стрибати через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах;

Не залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;

Не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми.

Дотримутися соціальної дистанції та правил особистої гігієни.