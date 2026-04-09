В ДТЭК объяснили, почему снова отключают свет
- В Украине снова выключают свет из-за напряженной ситуации в системе, в результате российских атак и ухудшения погоды.
- ДТЭК объясняет, что энергосистема теряет дневной ресурс из-за похолодания и облачной погоды, что снижает генерацию от солнечных станций.
В Украине снова выключают свет по графикам из-за сложной ситуации в энергосистеме. Сейчас на отключение влияют последствия российских атак и погода.
Подробнее об этом заявили в ДТЭК.
Почему снова вводят графики?
В ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной даже после завершения отопительного сезона. Причиной является повреждение оборудования и ограниченная работа энергообъектов в результате предыдущих атак России.
Сейчас же ключевым фактором энергопотребления является ухудшение погоды.
Похолодание увеличивает потребление, падает генерация от солнечных станций. Из-за облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии,
– объяснили в ДТЭК.
На фоне этого энергосистема теряет часть своего дневного ресурса, который обычно помогает балансировать нагрузку. Именно поэтому действуют графики стабилизационных отключений света.
В компании заверили, что непрерывно продолжается восстановление инфраструктуры, разбор завалов, ремонт оборудования и возвращение мощности в сеть. Однако работы требуют времени.
Какова ситуация со светом?
В Минэнерго проинформировали, что по тем же причинам в семи регионах Украины исчезло свет. В частности, без электроэнергии жители Киевщины, Днепропетровщины, Запорожья и других областей.
Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил 24 Каналу, что НКРЭКУ не изменилась со времен "пленок Миндича" и до сих пор находится под влиянием бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
В Комиссии уменьшили тарифы на электроэнергию, из-за чего газовая генерация и импорт из Европы не могут работать безубыточно. В том числе, это и привело к дефициту электроэнергии в Украине.