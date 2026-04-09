В ДТЭК объяснили, почему снова отключают свет

В Украине снова выключают свет по графикам из-за сложной ситуации в энергосистеме. Сейчас на отключение влияют последствия российских атак и погода.

Подробнее об этом заявили в ДТЭК.

Почему снова вводят графики?

В ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной даже после завершения отопительного сезона. Причиной является повреждение оборудования и ограниченная работа энергообъектов в результате предыдущих атак России.

Сейчас же ключевым фактором энергопотребления является ухудшение погоды.

Похолодание увеличивает потребление, падает генерация от солнечных станций. Из-за облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии,

– объяснили в ДТЭК.

На фоне этого энергосистема теряет часть своего дневного ресурса, который обычно помогает балансировать нагрузку. Именно поэтому действуют графики стабилизационных отключений света.

В компании заверили, что непрерывно продолжается восстановление инфраструктуры, разбор завалов, ремонт оборудования и возвращение мощности в сеть. Однако работы требуют времени.

Какова ситуация со светом?