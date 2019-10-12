ДТЭК начал сотрудничество с энергетической компанией Хорватии HEP

Официальный меморандум о взаимопонимании и деловом сотрудничестве подписали в Хорватии. Документ предусматривает торговлю энергоресурсами и реализацию совместных проектов на зарубежных рынках.

Первым шагом в рамках сотрудничества планируется тестовая поставка электроэнергии компанией ДТЭК объемом до двух с половиной тысяч мегаватт-часов.

"Сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании между украинской компанией ДТЭК и хорватской – "Хорватское электроприводная" – это значительный шаг к углублению сотрудничества в сфере энергетики", – убежден премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

У компании ДТЭК – пять миллионов потребителей, у хорватской HEP Group – 2,5 миллиона. Это новая страница сотрудничества между странами,

– подчеркнул он.

Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич согласился, что это – первый шаг к развитию отношений. Ведь ранее контракты между HEP и ДТЭК не заключались. Кроме этого, во время встречи Андрей Пленкович и гендиректор ДТЭК обсудили возможности привлечения инвестиций в Украину.

"Недавно премьер-министр Украины заявил о том, что стоит задача увеличить ВВП на 40%. Это возможно сделать с помощью инвестиций, которые будут приходить в Украину. Подобные соглашения и контакты позволяют реализовать эту амбициозную цель", – считает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отметим, что в 2018 году ДТЭК стал крупнейшим инвестором в энергетику Украины. Сейчас компания сотрудничает с почти 20 европейскими партнерами в области трейдинга энергоресурсами. Расширение такого партнерства и присутствие на международных рынках ДТЭК будет способствовать усилению энергобезопасности страны в целом.