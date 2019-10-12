ДТЕК розпочав співпрацю з енергетичною компанією Хорватії HEP

Офіційний меморандум про взаєморозуміння та ділову співпрацю підписали у Хорватії. Документ передбачає торгівлю енергоресурсами і реалізацію спільних проектів на закордонних ринках.

Першим кроком у межах співробітництва планується тестова поставка електроенергії компанією ДТЕК обсягом до двох з половиною тисяч мегават-годин.

"Сьогоднішнє підписання меморандуму про взаєморозуміння між українською компанією ДТЕК та хорватською HEP – це значний крок до поглиблення співпраці у сфері енергетики", – переконаний прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

У компанії ДТЕК – п'ять мільйонів споживачів, у хорватської HEP Group – 2,5 мільйона. Це нова сторінка співпраці між країнами,

– наголосив він.

Почесний консул України в Хорватії Івиця Пирич погодився, що це – перший крок до розвитку відносин. Адже раніше контрактів між ХЕП і ДТЕК не було. Крім цього, під час зустрічі Андрей Пленкович і гендиректор ДТЕК обговорили можливості залучення інвестицій в Україну.

"Нещодавно прем'єр-міністр України заявив про те, що стоїть завдання збільшити ВВП на 40%. Це можливо зробити за допомогою інвестицій, які будуть приходити в Україну. Подібні угоди й контакти дозволяють виконати цю амбітну мету", – вважає генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Зазначимо, що в 2018 році ДТЕК став найбільшим інвестором в енергетику України. Нині компанія співпрацює з майже 20 європейськими партнерами в галузі трейдингу енергоресурсами. Розширення такого партнерства та присутність на міжнародних ринках ДТЕК сприятиме посиленню енергобезпеки країни в цілому.