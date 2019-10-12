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      ДТЕК розпочав співпрацю з енергетичною компанією Хорватії HEP

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      Офіційний меморандум про взаєморозуміння та ділову співпрацю підписали у Хорватії. Документ передбачає торгівлю енергоресурсами і реалізацію спільних проектів на закордонних ринках.

      Першим кроком у межах співробітництва планується тестова поставка електроенергії компанією ДТЕК обсягом до двох з половиною тисяч мегават-годин.

      "Сьогоднішнє підписання меморандуму про взаєморозуміння між українською компанією ДТЕК та хорватською HEP – це значний крок до поглиблення співпраці у сфері енергетики", – переконаний прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

      У компанії ДТЕК – п'ять мільйонів споживачів, у хорватської HEP Group – 2,5 мільйона. Це нова сторінка співпраці між країнами,
      – наголосив він.

      Почесний консул України в Хорватії Івиця Пирич погодився, що це – перший крок до розвитку відносин. Адже раніше контрактів між ХЕП і ДТЕК не було. Крім цього, під час зустрічі Андрей Пленкович і гендиректор ДТЕК обговорили можливості залучення інвестицій в Україну.

      "Нещодавно прем'єр-міністр України заявив про те, що стоїть завдання збільшити ВВП на 40%. Це можливо зробити за допомогою інвестицій, які будуть приходити в Україну. Подібні угоди й контакти дозволяють виконати цю амбітну мету", – вважає генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

      Зазначимо, що в 2018 році ДТЕК став найбільшим інвестором в енергетику України. Нині компанія співпрацює з майже 20 європейськими партнерами в галузі трейдингу енергоресурсами. Розширення такого партнерства та присутність на міжнародних ринках ДТЕК сприятиме посиленню енергобезпеки країни в цілому.

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      Теги: Новини України Хорватія
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