В результате ДТП есть пострадавшие. В каком они состоянии – пока неизвестно. Об этом пишут росСМИ.

Что известно об аварии в россии

"Камаз" перевозил пятилитровые бутыли с водой. Во время ДТП груз вылетел на дорогу, а сам автомобиль развернуло, и он съехал в кювет.

В результате столкновения в транспортных средствах зажало людей. В настоящее время их госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются. Кстати, в минобороны россии пока не комментируют ДТП.

В россии столкнулись "Камаз" и ракетный комплекс: смотрите видео

Военная техника оккупантов часто попадает в ДТП

26 июля РосСМИ сообщили о ДТП с участием военной техники. Колонна из 10 автомобилей двигалась из Смоленска в Псков. Согласно тому, что они говорят, автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и врезался в бронеавтомобиль "Тигр".

Также россияне в Белгороде попали в очень символическое ДТП. Грузовик, перевозивший захватчиков, врезался в указатель с надписями "Харьков" и "Сумы".

В аварии попадает не только техника, но и солдаты. Так, в прошлом месяце в россии автобус с призывниками столкнулся с газовозом и грузовиком.

К слову, ранее стало известно, что российские оккупанты придумали новый способ, позволяющий избегать поездок в зону боевых действий. Они провоцируют ДТП на территории россии, даже с ущербом для здоровья. Последующая госпитализация позволяет им не прибывать туда, где HIMARS превратят их в "груз 200".

Статистика потерь врага

По состоянию на 14 августа потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют:

личного состава – 43 550 человек (+150 в сутки);

танков – 1864 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 980 (+2) единиц;

реактивных систем залпового огня – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единицы;

вертолетов – 194 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) единиц;

крылатых ракет – 187 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;

специальной техники – 91 единица.

Вас может заинтересовать – путинские звезды попали в ДТП после "дня россии" в Херсоне: смотрите видео