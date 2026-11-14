Недалеко от Яготина перевернулся и загорелся грузовик с газовым конденсатом: движение перекрыто

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

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Что известно об аварии на трассе Киев – Харьков?

По словам чиновника, дорожно-транспортное происшествие произошло на 115-м километре автодороги.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением, столкнулся с отбойником, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

На месте происшествия экстренные службы тушат пожар. Сведения о погибших и пострадавших в настоящее время уточняются.

Ткаченко обратился к водителям с призывом заранее учитывать перекрытие трассы и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

В патрульной полиции Киевской области уточнили, что ДТП произошло вблизи села Богдановка Бориспольского района. "Движение транспорта затруднено в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

На трассе Киев – Харьков бушует сильный пожар: смотрите видео

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Хмельницкой области. Тогда в ДТП погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Дети пропали после празднования дня рождения, а впоследствии их тела нашли в автомобиле ВАЗ, который затонул в реке.