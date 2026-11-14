Біля Яготина перекинулася і загорілася вантажівка з газовим конденсатом: рух перекрито

На трасі Київ – Харків перекинулася вантажівка з газовим конденсатом / Фото поліція
14 листопада увечері поблизу Яготина на трасі Київ — Харків перекинулася та спалахнула вантажівка DAF із газовим конденсатом. Через аварію рух транспорту на цій ділянці повністю заблоковано в обох напрямках.
Про це повідомив глава КОВА Тимур Ткаченко.
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За словами чиновика, дорожньо-транспортна пригода сталася на 115-му кілометрі автодороги.
За попередніми даними, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.
На місці події екстрені служби ліквідують пожежу. Відомості щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюються.
Ткаченко звернувся до водіїв із закликом завчасно враховувати перекриття траси та за можливості обирати альтернативні маршрути руху.
У патрульній поліції Київської області уточнили, що ДТП сталася поблизу села Богданівка Бориспільського району. "Рух транспорту ускладнений в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.
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Раніше повідомлялося про смертельну аварію на Хмельниччині. Тоді в ДТП загинули троє підлітків віком 13, 15 та 16 років. Діти зникли після святкування дня народження, а згодом їхні тіла знайшли в автомобілі ВАЗ, який затонув у річці.
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