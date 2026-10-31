Жахлива трагедія на Хмельниччині: в річці знайшли авто із тілами трьох підлітків

Смертельна ДТП на Хмельниччині / Нацполіція
На Хмельниччині 30 жовтня у ДТП загинули троє дітей віком 13, 15 та 16 років. Підлітки зникли після святкування дня народження, а їхні тіла виявили всередині затонулого ВАЗ 21099.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
Деталі трагедії
Повідомлення про зникнення 13-річної дівчинки правоохоронці отримали 30 жовтня від її батька. Його донька та ще двоє хлопців не повернулись зі святкування дня народження їхнього друга, на яке пішли напередодні.
Правоохоронці розпочали пошуки, які тривали понад пів доби. За попередніми даними поліції, трагедія сталася орієнтовно о 03:40 у селі Гуменці Кам'янець-Подільського району.
У ході першочергових заходів попередньо встановили, що діти незадовго до зникнення пересувалися автомобілем "ВАЗ 21099". Близько 16:00 години поліцейські виявили вказаний автомобіль у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей
Наразі поліція проводить слідчі дії та з'ясовує усі обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, на Закарпатті біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та чотирьох легковиків. Водій фури протаранив ВАЗ, який їхав попереду. Після удару автомобілі за інерцією розтрощили ще кілька машин. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє дістали травми.
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