Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей.

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Виновник ДТП проведет 12 лет за решеткой

Суд огласил обвинительный приговор гражданину Грузии, который совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый в декабре 2023 года за рулем автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" двигался по улице Старонаводницкой в городе Киеве со скоростью 130 километров в час при максимальной разрешенной на этом участке скорости 50 километров в час,

– говорится в сообщении.

Нетрезвый мужчина двигался с превышением скорости и вылетел навстречу автомобилю "Renault Megane", в котором ехали супруги. В результате столкновения семья погибла.

Обвиняемого признали виновным в совершении смертельного ДТП и приговорили к 12 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

Напомним, авария произошла 1 декабря 2023 года в столице на Печерске. Тогда водитель и пассажирка погибли на месте, а драгер зафиксировал у виновника ДТП 1,21 промилле алкоголя.