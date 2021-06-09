Авария случилась 8 июня, примерно в 18:00 на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Правоохранителям сообщили, что возле села Цукуры столкнулись грузовик Volvo и внедорожник Audi Q7.
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Детали ужасного ДТП на Херсонщине
На месте трагедии полицейские выяснили, что 44-летний водитель внедорожника ехал по второстепенной дороге Чаплинка – Новая Каховка. Впоследствии он выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса – Мелитополь, не предоставив преимущество в движении грузовику.
В результате столкновения автомобилей водитель Volvo, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике была также 16-летняя дочь супругов. Девушку в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами госпитализировали в центральную больницу Новой Каховки.
Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.
Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении ПДД, которое привело к гибели нескольких людей.
В ужасной аварии погибли муж, жена и их дочь / Фото Нацполиции
На Херсонщине произошло смертельное ДТП: смотрите видео с места
Жертвы аварии – супруги-"свободовцы"
Глава политической партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в результате ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский, его жена Марина и младшая дочь Злата. А в больнице в коме находится их старшая дочь – Алина.
Эдуард был заместителем главы Кропивницкого областной организации ВО "Свобода", Марина – руководителем областной организации Объединения украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского сельского совета от "Свободы",
– написал Тягнибок.
Девочка Злата в 2021 году должна была пойти в первый класс, старшая Алина – только закончила школу.
В ДТП погибли супруги Жмутские и их дочь / Фото Олега Тягнибока