Из-за непогоды украинцы попали в ДТП в Польше: много пострадавших
В Польше из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с 8 украинцами попал в ДТП. В результате аварии пять человек госпитализированы.
Источник:Фейсбук пожарной части Левичина
Дорожно-транспортное происшествие произошло в местности Левичин неподалеку Груйца (Мазовецкое воеводство). В микроавтобусе ехали 8 украинцев.
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По предварительной информации, водитель автобуса на узкой дороге съехал на обочину, чтобы пропустить встречный автомобиль. Однако Volkswagen с украинцами начало сносить в придорожное дерево из-за гололеда.
Разбитый микроавтобус из-за непогоды в Польше / Фейсбук пожарной части Левичина
Что известно о пострадавших
Травмированных пассажиров эвакуировали из разбитого авто с помощью гидравлических инструментов и оказали квалифицированную домедицинскую помощь. Пять человек госпитализированы с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.
Тест на наличие алкоголя в крови подтвердил, что водитель был трезв.
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