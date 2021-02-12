В Польше из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с 8 украинцами попал в ДТП. В результате аварии пять человек госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в местности Левичин неподалеку Груйца (Мазовецкое воеводство). В микроавтобусе ехали 8 украинцев.

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По предварительной информации, водитель автобуса на узкой дороге съехал на обочину, чтобы пропустить встречный автомобиль. Однако Volkswagen с украинцами начало сносить в придорожное дерево из-за гололеда.



Разбитый микроавтобус из-за непогоды в Польше / Фейсбук пожарной части Левичина

Что известно о пострадавших

Травмированных пассажиров эвакуировали из разбитого авто с помощью гидравлических инструментов и оказали квалифицированную домедицинскую помощь. Пять человек госпитализированы с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Тест на наличие алкоголя в крови подтвердил, что водитель был трезв.

Обратите внимание! Из-за ухудшения погодных условий по всей стране, водителям и пешеходам надо быть более внимательными и осторожными на дорогах. Это может спасти ваше здоровье и жизнь!