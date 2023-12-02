Российские СМИ пишут, что на Камчатке автомобиль врезался в группу военнослужащих – срочников. События разворачивались возле воинской части. 24 Канал.
Смотрите также Дискуссия об исключении России "исчерпана": до какого решения пришли в ОБСЕ
Шесть россиян травмированы
Пользователи сети пишут, что авария произошла в ночь на 2 декабря в районе 26 километра старой трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово. Недалеко от воинской части на обочине были срочники.
Травмы получили шесть из них, одна в тяжелом состоянии, пишут российские СМИ. Предварительно, за рулем авто также находился военнослужащий.
Пишут также, что автомобиль двигался на полной скорости.
Момент аварии попал на камеру. На фоне слышны крики пострадавших.
На Камчатке авто влетело в срочники: смотрите видео
В России в ДТП попали 32 авто
- В феврале 2023 Россию засыпали снега. Поэтому в Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" более 25 автомобилей попали в ДТП. Однако вскоре количество автомобилей возросло до 32, среди которых 25 легковушек и 7 грузовиков, из одного из которых разлился битум.
- Как сообщила прокуратура Новгородской области, что все началось с аварии двух грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка, которая растянулась на 5 километров. Так что спасателям пришлось временно перекрыть дорожное движение в Москву, а также организовать пункты обогрева для водителей.
- В результате аварии пострадали до 12 человек, среди которых четверо детей. Как сообщили российские СМИ, детей тогда доставили в региональную больницу с сотрясением мозга.