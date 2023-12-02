Російські ЗМІ пишуть, що на Камчатці автомобіль врізався в групу військовослужбовців – строковиків. Події розгорталися біля військової частини, інформує 24 Канал.

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Шестеро росіян травмовані

Користувачі мережі пишуть, що аварія сталась вночі проти 2 грудня в районі 26 кілометра старої траси Петропавловськ-Камчатський – Єлізово. Неподалік від військової частини, на обочині були строковики.

Травми отримали шість із них, один у важкому стані, пишуть російські ЗМІ. Попередньо, за кермом авто також був військовослужбовець.

Пишуть також, що авто рухалось на повній швидкості.

Момент аварії потрапив на камеру. На фоні чути крики постраждалих.

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